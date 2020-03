OM : Alvaro a une idée qui ne va pas plaire à Marseille

Dans : OM.

Méconnu en France il y a tout juste un an, Alvaro Gonzalez a fait un bien fou à la défense de l’OM depuis son arrivée en prêt en provenance de Villarreal.

Du haut de ses 30 ans, l’Espagnol a apporté son expérience et sa grinta à la défense de l’Olympique de Marseille, qu’il a largement contribué à stabiliser. Prêté avec option d’achat, le n°3 de l’OM devrait poursuivre sa carrière en Provence, sauf improbable retournement de situation. Un premier objectif d’accompli pour Alvaro, lequel a clairement l’ambition de s’installer durablement à Marseille. Mais comme l’appétit vient en mangeant, le défenseur de l’OM souhaite désormais intégrer la sélection espagnole, comme il l’a indiqué dans l’émission El Chiringuito TV. Si l’Euro semble être un objectif inatteignable au vu de la concurrence, les Jeux Olympiques, s’ils sont maintenus, pourraient être une belle opportunité pour Alvaro Gonzalez.

« J’ai toujours rêver de la sélection nationale espagnole. C'est dommage que l'Euro soit reporté. J'ai très envie d'aller en sélection. Notre saison à Marseille nous aide à avoir un bon rendement individuel. C'est une bonne saison pour toute l'équipe. On voit que des coéquipiers comme Payet, Mandanda, Thauvin sont internationaux français, dans la sélection championne du monde. Il y a aussi Strootman avec les Pays-Bas, Radonjic, Caleta-Car avec d'autres sélections. Je dois représenter l'Espagne dès que possible » a indiqué Alvaro Gonzalez, qui ne dirait bien évidemment pas non à une sélection avec la Roja pour les Jeux Olympiques. La position de l’Olympique de Marseille serait alors à surveiller, alors que le calendrier est totalement chamboulé par la pandémie de coronavirus, et qu’une participation aux Jeux Olympiques signifierait une préparation tronquée pour la saison suivante.