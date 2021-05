OM : Almada et Sampaoli, tout est clair

Dans : OM.

A la recherche d’un milieu de terrain, l’Olympique de Marseille travaille sur plusieurs pistes, dont celle qui mène à Thiago Almada. Cet intérêt n’est pas si surprenant pour le jeune talent de Velez Sarsfield, qui s’est confié sur sa relation avec l’entraîneur Jorge Sampaoli.

Une chose est sûre avant le mercato estival, Jorge Sampaoli n’accueillera aucune recrue sans l’avoir validée au préalable. Ses dirigeants ont évidemment le dernier mot sur le recrutement. Mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille sera à l’origine de toutes les pistes étudiées. « Je ne participe pas aux questions financières, je n'interviens que sur le profil, a récemment expliqué le coach argentin en conférence de presse. J'ai proposé trois ou quatre profils par positions. Le président et le propriétaire décideront. »

Ainsi, Jorge Sampaoli a proposé le nom de Thiago Almada pour l’entrejeu. Un intérêt pas si surprenant pour le milieu offensif de Velez Sarsfield, qui avait côtoyé l’ancien sélectionneur de l’Argentine. « Il me connaît depuis l'époque où j'étais espoir en équipe nationale, a raconté le joueur convoité par l’OM à ESPN. Quand il manquait un des membres de l'équipe A, il m'emmenait jouer avec eux donc oui, il me connaît bien. Mais je ne sais rien de tout ce qu'il se passe et c'est mon représentant qui gère tout ça. »

La demande d'Almada

En parlant des négociations, rien n’est finalisé pour l’OM. Le cinquième de Ligue 1 a bien obtenu l’accord de principe de Thiago Almada, en attendant l’avancée des discussions avec Velez. Mais l’un des principaux obstacles annoncés ces derniers jours vient de l’international Espoirs argentin qui aurait demandé à terminer la campagne de Copa Libertadores avec son équipe, quitte à rejoindre Marseille en fin d’année civile. Pas sûr que l’OM et son coach Jorge Sampaoli soient prêts à attendre aussi longtemps, eux qui convoitent également Gerson et le Toulousain Amine Adli.