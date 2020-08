OM : Allez le PSG, Jean-Pierre Papin s’y met aussi

Dans : OM.

Jean-Pierre Papin se range derrière le PSG pour la finale de Ligue des Champions de ce dimanche soir. L’ancien goleador de l’OM assume totalement son choix.

Si à Marseille, la présence du PSG en finale de la Ligue des Champions fait polémique, avec notamment l’arrêté préfectoral interdisant le port du maillot de Paris dans la cité phocéenne finalement abrogé ce vendredi, il n’en va pas de même au sein de plusieurs figures de l’OM. Après Bernard Tapie, qui n’a pas été tendre avec les Marseillais anti-PSG, c’est Jean-Pierre Papin, le buteur légendaire du club provençal, qui apporte tout son soutien au club de la capitale. Dans un entretien à Olivier Rouyer, JPP a fait savoir qu’il était à fond derrière le PSG, et tant pis si l’OM n’est plus le seul club français à avoir soulevé la C1.

« Je suis français, je n'en suis plus à la gueguerre Marseille-PSG, j'en ai rien à faire. J'espère que le PSG va gagner la Ligue des Champions. On est trop malmenés par la presse étrangère par rapport à nos résultats en Ligue des Champions. Maintenant, il faut qu'on montre qu'on est capables de la gagner », a lancé celui qui est désormais entraineur à Chartres (N2), et n’a pas gagné la Ligue des Champions 1993, puisqu’il était passé chez l’ennemi du Milan AC lors de la finale perdue, pour lui face à l’OM. Il la gagnera l’année suivante, sans jouer, lors de la victoire 4-0 face au FC Barcelone.