OM ‍: Allegri dément avoir parlé avec Adrien Rabiot

Par Claude Dautel

La situation d'Adrien Rabiot étant floue, c'est du côté de l'AC Milan que le nom du milieu de terrain français de l'OM circule. Mais Massimiliano Allegri a ferment démenti avoir déjà discuté avec son ancien joueur.

Bien malin celui qui sait où jouera Adrien Rabiot lorsque le mercato d'été sera terminé. Si les rumeurs circulent sur la demande des dirigeants marseillais pour que Véronique Rabiot fasse des excuses après les propos tenus contre Pablo Longoria et Medhi Benatia, l'entraîneur de l'AC Milan a également entendu que son nom était mêlé à la possible venue de Rabiot en Lombardie. Ayant eu l'occasion de travailler avec l'international français à la Juventus, Massimiliano Allegri a démenti ce jeudi avoir eu l'occasion de discuter récemment avec Adrien Rabiot. Et il a tenu à rappeler qu'il n'était pas du genre à venir perturber un joueur sous contrat avec un autre club, surtout dans les circonstances actuelles, la relation entre l'OM et le clan Rabiot étant très tendue après le chaos vécu à Rennes.

Allegri ne veut pas se mêler des affaires de l'OM

Face aux médias italiens, l'entraîneur de l'AC Milan a été très clair sur le sujet Adrien Rabiot. « Si j’ai discuté avec Rabiot ? Non, absolument pas. On ne s'est pas appelé récemment ni pendant les vacances. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pendant les fêtes. Adrien est un garçon pour qui j'ai de l'affection. Par ailleurs, quand il est arrivé à la Juventus en 2019, moi, je suis parti. Mais c'est un joueur de Marseille. La seule chose que je peux dire est que j'ai de l'affection pour lui, parce qu'on a travaillé ensemble », a confié Massimiliano Allegri. Bien évidemment, si les dirigeants de l'Olympique de Marseille et leurs homologues milanais discutent actuellement, l'entraîneur des Rossoneri n'est pas du genre à le crier sur tous les toits. Cependant, le dossier est devenu encore plus compliqué ces dernières heures.

En effet, il semblerait désormais que Véronique Rabiot ne souhaite plus que son fil quitte l'Olympique de Marseille avant lundi 1er septembre à 20 heures, sans que l'on sache réellement si la conseillère et mère d'Adrien Rabiot va présenter les excuses attendues par Pablo Longoria et Medhi Benatia.