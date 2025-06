OM ‍: Milan accélère pour piquer Rabiot à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Désormais en vacances, après les deux matchs de l'équipe de France, Adrien Rabiot envoie des messages positifs concernant la suite de sa carrière à l'OM. Mais Massimiliano Allegri est entré en action.

Elu meilleur joueur de la saison par les supporters de l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot sait que les fans de l'OM comprendraient mal qu'il quitte déjà le club phocéen après à peine une saison. Mais, on le sait, le milieu de terrain des Bleus a toujours mené sa carrière au meilleur de ses intérêts. Et même s'il continue à dire tout le bien qu'il pense de Marseille et son désir de jouer la Ligue des champions sous le maillot de l'OM, en Italie, on sait que les choses ne sont pas aussi claires que cela.

Lié encore un an avec l'Olympique de Marseille, mais disposant d'une clause de sortie négociée avec Pablo Longoria l'an dernier, Adrien Rabiot a un père spirituel de l'autre côté des Alpes, c'est Massimiliano Allegri. Et justement, l'entraîneur italien vient d'arriver sur le banc de l'AC Milan, et il a fait de Rabiot sa priorité numéro 1, Allegri étant convaincu de tout ce que l'ancien joueur du PSG peut apporter à des Rossoneri en pleine reconstruction après une saison totalement ratée.

L'AC Milan fait le forcing pour Rabiot

Spécialiste italien du mercato, Gianluca Di Marzio confirme, comme d'autres journalistes italien, que Max Allegri fait le forcing pour convaincre le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille de le rejoindre à l'AC Milan. « Massimiliano Allegri a insisté pour qu'Adrien Rabiot, avec qui il a partagé plusieurs saisons à la Juventus, soit retenu (...) Allegri continue de faire pression pour le faire revenir en Italie, convaincu que son profil est idéal pour apporter équilibre et expérience à Milan », précise le journaliste italien. Une version confirmée par Paolo Paganini, journaliste pour la RAI, qui lui aussi a appris que l'entraîneur de l'AC Milan voulait mettre le paquet pour faire signer Adrien Rabiot. « Il pousse fort pour Rabiot, un profil qu'il apprécie particulièrement et qui est celui qui remplacerait ensuite Reijnders (Ndlr : en partance pour Manchester City) », précise notre confrère.