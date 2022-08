OM : Alexis Sanchez s'attaque au PSG

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a de grandes ambitions cette saison, et elles grandissent avec le mercato estival. Alexis Sanchez, la nouvelle recrue, n'entend pas laisser le PSG tout prendre en France.

Parti très fort cette saison, le PSG rêve de faire au moins un carton plein en France, ce qui ne lui est pas arrivé ces deux dernières années. Lille en 2021 et Nantes en 2022 ont réussi à glaner un titre, ce qui devient rare pour les équipes tricolores depuis que QSI est arrivé à Paris. L’OM espère être le prochain, la fuite d’un titre majeur depuis 10 ans commençant à sérieusement peser sur le moral des troupes. Une situation qu’Alexis Sanchez connait. L’expérimenté attaquant chilien, arrivé officiellement ce mercredi à Marseille, entend bien se mesurer au PSG pour garnir le palmarès de l’OM en fin de saison. « J'essaye de gagner des trophées partout où je passe. C'est un défi et un objectif personnel. À l'Inter c'était pareil, il n'y en avait pas eu depuis 11 ans. Ici, cela fait 10 ans », a souligné l’ancien attaquant de l’Inter Milan, bien conscient que l’accueil des supporters à l’aéroport en disait long sur les attentes.

Changement de mentalité à l'OM

Malgré sa saison passée manquée à l’Inter Milan, Alexis Sanchez peut-il à ce point peser sur la saison marseillaise et permettre d’aller chercher un trophée ? Pablo Longoria en est persuadé. « Pour construire une équipe compétitive, on a besoin de travail, d'exigence et une bonne mentalité. Alexis a gagné 19 titres, partout où il est passé et c'est nécessaire d'avoir des joueurs avec ce type de mentalité », a livré le président de l’OM, persuadé que la touche d’expérience avec un joueur passé par le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United et donc l’Inter Milan, peut faire changer de dimension sa formation. Pas de quoi faire trembler le PSG et son gros début de saison, mais Marseille se donne en tout cas les moyens de ses ambitions. De quoi aller embêter les Parisiens en Ligue 1, et surtout bien figurer en Ligue des Champions cette saison, ce qui tient tout autant à coeur des supporters olympiens ?