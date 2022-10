OM : Alexis Sanchez est un monstre, le vestiaire n'en revient pas

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé cet été dans la peau d'une véritable star, Alexis Sanchez a déjà mis tout le d'accord à l'OM. Que ce soit les joueurs, les supporters ou les dirigeants, le Chilien impose sa loi dans la cité phocéenne.

En recrutant Alexis Sanchez cet été, l'OM savait que ce renfort offensif allait faire du bien à la formation d'Igor Tudor. Mais personne ne pouvait prévoir une adaptation aussi rapide. L'ancien du FC Barcelone et d'Arsenal est très vite devenu le patron de l'attaque marseillaise. Avec 6 buts inscrits en 11 matchs disputés, le joueur de 33 ans est le meilleur buteur de Marseille depuis le début de la saison. Décisif aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, Sanchez est déjà un élément essentiel de la formation de l'entraîneur croate. Le double vainqueur de la Copa America impressionne particulièrement Jonathan Clauss qui s'est exprimé sur le talent et le goût du travail d'Alexis Sanchez.

Jonathan Clauss est complètement fan de Sanchez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

« C'est un monstre de travail. S'il est fort devant le but, ce n'est pas parce que le bon Dieu lui a dit qu'il allait être fort devant le but, c'est parce qu'il bosse comme un fou. On a l'impression qu'il pète le feu encore, mais c'est parce qu'il fait très attention à ce qu'il mange, à comment il dort. Il fait très attention à son corps et ça se voit. Il est prêt à relever tous les défis potentiels. Il a la grinta. Il est fou. Mais ça aussi, ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça dans une équipe » a confié le défenseur de l'OM au micro de Téléfoot ce dimanche 16 octobre, à quelques heures du classique entre Marseille et le PSG au Parc des Princes. Alexis Sanchez sera probablement l'un des hommes forts pour cette rencontre de prestige ainsi que le joueur à surveiller côté parisien.