OM : Ajroudi propriétaire, Pierre Ménès annonce un désastre

Dans : OM.

A chaque jour son lot de rebondissement dans la fameuse affaire de la #VenteOM.

Frank McCourt et l’OM ont pourtant essayé de mettre un terme aux rumeurs, aux envolée médiatiques et aux coups de pression en annonçant que le club n’était pas à vendre, et que le manque de sérieux des investisseurs potentiels déstabilisait plus le club qu’autre chose. Mais il en faut plus pour démonter les deux compères que sont Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal. Le premier nommé a même fait savoir par le biais d’un communiqué de presse qu’il envisageait de mettre Bernard Tapie au comité du club, pour avoir ses éclairages en tant qu’ancien président des grandes années de l’OM. Mais une nouvelle fois, le Franco-Tunisien est allé un peu vite en besogne, se heurtant au refus immédiat et justifié de Tapie. De quoi faire rire jaune Pierre Ménès, pour qui cet épisode est bien la preuve que les acheteurs potentiels sont des rigolos.

« Ajroudi réclame le soutien de Bernard Tapie. Le mec ne doute de rien et n’a aucune limite. Ça commence et c’est déjà désastreux, que ferait-il du club ? Bernard doit se soigner plutôt que participer aux élucubrations d’un mec. Je le souhaite la meilleure santé possible. Bon Tapie c’est non. Il lui reste quoi à Ajroudi ? Pagnol? Fernandel? », a balancé le consultant de Canal+, pour qui cette histoire commence à tourner au comique plus qu’à autre chose. Vue les prises de parole de ces derniers jours, cela ressemble en tout cas de moins en moins à un bras de fer ou à des négociations, et plus à un champ de foire, voire à un gros coup de publicité pour peu de frais.