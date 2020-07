OM : Ajroudi accusé pour « un tissu de mensonges »

Dans : OM.

Les propos de Mohamed Ajroudi toute la semaine dans la presse incitent certains à douter de plus en plus de la réalité de son offre pour acheter l'Olympique de Marseille.

Quotidiennement Mohamed Ajroudi fait des annonces sur son projet de rachat de l’OM à Frank McCourt alors même que ce dernier a clairement fait savoir, et à plusieurs reprises, qu’il ne voulait pas le vendre. Cela n’empêche pas l’homme d’affaires franco-tunisien de mettre la pression sur le milliardaire américain. Si certains supporters veulent croire que le duo Ajroudi-Boudjellal avance réellement vers un rachat de l’Olympique de Marseille, nombreux sont ceux qui pensent que tout cela se finira par un fiasco total. Interrogé sur le dossier ficelé par Mohamed Ajroudi, Bertrand Latour avoue que plus les jours passent plus il croit que tout cela ne repose que sur du vent.

Le journaliste de L’Equipe ne le cache pas, s’il a pu penser que tout cela était sérieux, ce n’est plus vraiment le cas. Notamment en ce qui concerne le tour de table pour acheter l’OM dont Mohamed Ajroudi a annoncé vendredi dans La Provence qu’il était bouclé. « J’en suis à douter qu’il ait des gens avec lui, franchement plus je le lis et moins je le crois. Plus je l’entends et plus je me dis que ça n’arrivera jamais. Je n’en suis même pas à imaginer ce que sera un organigramme de l’Olympique de Marseille, je ne vois qu’un tissu de mensonges, même si j’espère me tromper. A chaque interview, il dit la même chose sur la discrétion et on voit ce que ça donne », avoue Bertrand Latour, qui a bien du mal à comprendre la manière de faire de Mohamed Ajroudi dans cette éventuel reprise de l'OM.