A chaque jour son rebondissement dans le feuilleton Mario Balotelli. C'est cette fois d'Italie qu'arrive une information concernant l'attaquant italien, toujours sous contrat avec l'OGC Nice. Car si on a plusieurs fois dit que Super Mario se rapprochait de l'Olympique de Marseille, sa visite à la Commanderie étant le point d'orgue de ce rapprochement, c'est désormais à Parme que Mario Balotelli est annoncé.

Ce samedi, la Gazzetta di Parma affirme que le nom du buteur italien est désormais évoqué de manière de plus en plus insistante. « "Balo" semble de plus en plus dans le viseur de Daniele Faggiano (Ndlr : le directeur sportif de Parme) », écrit le quotidien local. Et lorsque la question a été posée aux dirigeants parmesans sur la possibilité de voir Mario Balotelli et Antonio Cassano signer en même temps lors de ce mercato, la réponse est nette : « Il ne faut jamais dire jamais ». Autrement dit, du côté du promu en Serie A, l'hypothèse de s'offrir Mario Balotelli existe bel et bien, ce qui forcément change totalement la donne, Mino Raiola adorant ce genre de concurrence entre clubs. Devinez pourquoi...