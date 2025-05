OM ‍: Adrien Rabiot pourrait quitter Marseille ‍!

Dans : OM.

En marge du match entre l'OM et Rennes, Mehdi Benatia a confié que sa priorité était de garder Adrien Rabiot dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Invité de Canal+, Rabiot a confirmé que sa présence à Marseille la saison prochaine n'était pas assurée.

C'est une déclaration qui va faire frissonner les supporters de l'Olympique de Marseille, un an après avoir signé avec le club phocéen à la surprise générale, Adrien Rabiot n'a pas encore décidé s'il allait être encore à l'OM la saison prochaine. Dans le Canal Football Club de ce dimanche, et après avoir dit tout le bien qu'il pensait du club phocéen, de ses supporters et de ses dirigeants, celui qui a été élu joueur de la saison 2024-2025 par les fans de l'Olympique de Marseille a reconnu que le doute existait encore sur son avenir. « La Ligue des Champions à Marseille, ça va être grandiose. Personnellement, je n'ai pas envie de m'avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On va prendre un moment pour se poser avec le président Longoria et Medhi Benatia », a précisé Adrien Rabiot, qui avait donné son accord pour signer à l'OM le 15 septembre dernier.

Rabiot hésite à continuer à l'OM

🗣️ Adrien Rabiot sur la qualification de l'OM en Ligue des champions : "Au vu de la saison qu'on a faite, on l'a méritée je pense (...) ce peuple mérite ça"



Même la qualification de l'OM pour la Ligue des champions, pour laquelle il s'est battu, n'a pas convaincu Adrien Rabiot à dire oui pour continuer sa route à Marseille sans même avoir négocié avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Cependant, cette déclaration est peut-être liée aux conditions financières du contrat que l'ancien joueur du PSG a acceptées l'an dernier et qu'il pourrait négocier à la hausse. En tout état de cause, compte tenu des propos du directeur du football de l'OM et d'Adrien Rabiot, une légère inquiétude doit traverser les supporters marseillais, tombés sous le charme du milieu de terrain international tricolore.

Il est vrai qu'avec 10 buts et 5 passes décisives, le joueur arrivé libre de la Juventus a frappé pour sa première saison à l'Olympique de Marseille. Les prochains jours seront donc décisifs dans ce dossier d'une importance forcément colossale.