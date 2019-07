OM : Adil Rami refusé par Bordeaux, il tue cette sale rumeur

Dans : OM, Mercato, Bordeaux.

Adil Rami communique désormais uniquement via les réseaux sociaux, que ce soit concernant les récents événements liés à sa vie privée, mais également sa carrière de footballeur, laquelle est également très compliquée actuellement. Mis à l'écart par les dirigeants de l'Olympique de Marseille, qui ont reçu le Champion du monde il y a deux semaines afin d'évoquer les faits qui lui sont reprochés, Adil Rami est sorti de son mutisme ce week-end suite à des rumeurs qui affirmaient qu'il avait été proposé aux Girondins de Bordeaux et que les dirigeants bordelais avaient refusé d'envisager sa signature. Un bruit persistant qui est arrivé aux oreilles du défenseur de l'OM, ce qui l'a poussé à réagir à sa manière.

Via Instagram, Adil Rami a balayé ce scénario d'un départ de l'Olympique de Marseille et d'un refus des Girondins de Bordeaux. « Avec beaucoup de respect pour votre club @girondinfos_officiel je peux vous dire que cette info est hilarantement fausse », a indiqué le joueur de l'OM, qui a assorti son message d'un hashtag #lancementdefausserumeur. Pour l'instant, la direction de l'Olympique de Marseille n'ayant pas communiqué sur le cas Adil Rami, ce dernier reste un joueur du club phocéen. Et visiblement, ce n'est pas à Bordeaux qu'il rebondira lors du mercato.