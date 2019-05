OM : Adieu Marseille, Balotelli lâche un indice avant le mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 8 buts sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli sera officiellement libre de tout contrat dès la semaine prochaine. L’international italien, qui s’était engagé avec le club phocéen pour six mois, ne devrait pas manquer de courtisans au mercato, notamment en Série A, où ses performances marseillaises n’ont échappé à personne. Néanmoins, France Football expliquait dans son édition de la semaine que le directeur sportif Andoni Zubizarreta avait la volonté de conserver Super Mario, en dépit de son énorme salaire.

Reste que sur les réseaux sociaux, l’ancien attaquant de l’OGC Nice a lâché un message qui ressemblait davantage à des adieux qu’à autre chose. En effet, via Instagram, Mario Balotelli a remercié les supporters et les employés du club, souhaitant bonne chance à l’OM pour la saison prochaine. « Olympique de Marseille, merci tout le monde pour ces cinq mois incroyables même si nous n’avons pas atteint nos objectifs. Je veux vraiment dire merci à l’entraîneur, au staff, aux joueurs, au président, aux directeurs, à tous ceux qui travaillent avec l’OM et aux supporters. Merci j’espère à bientôt sinon bonne chance pour tout pour les prochaines années. Allez l’OM » a lâché Mario Balotelli, dont l’attitude n’a pas toujours été exemplaire durant ses six mois à Marseille, à l’image de son carton rouge logique récolté face à Montpellier, vendredi. Mais qui aura eu le mérite de raviver la flamme grâce à ses gestes techniques et à ses jolis buts.