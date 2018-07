OM : Adieu Balotelli, Nabil Djellit demande un attaquant algérien

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Il y a une semaine presque jour pour jour Mario Balotelli se rendait à la Commanderie pour parler contrat avec Jacques-Henri Eyraud, mais pour l'instant le dossier ne s'est toujours pas conclu entre l'OM, l'attaquant italien et l'OGC Nice. Et si vendredi Patrick Vieira découpait Super Mario, dont il est désormais évident qu'il ne reviendra pas au Gym, le temps commence à sembler long aux supporters de l'Olympique de Marseille. Car même si on évoque des négociations en cours entre Minao Raiola, l'agent de Mario Balotelli, et les dirigeants niçois afin de solder l'indemnité de départ de l'attaquant international transalpin, certains se demandent si Mario Balotelli n'a pas changé d'avis ces derniers jours.

Et c'est le cas de Nabil Djellit, qui a même déjà une idée pour l'OM au cas où l'affaire ne se fait pas avec Super Mario. « Si l'OM n'arrive pas à boucler Balotelli qui semble traîner les pieds... Islam Slimani ferait largement l'affaire. Profil à la Cavani... Mobile, pas avare en effort pour harceler, et sens du but inné avec un jeu de tête redoutable... L'Algérien serait un super coup marketing (...) A ceux qui taillent et qui ne connaissent rien au ballon. Jardim a tout fait pour le faire venir l'hiver dernier. Continuez à sous-coté certains et surévalué d'autres sur des critères de footix ! », explique le journaliste de France-Football et la chaîne L'Equipe.