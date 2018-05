OM : Acheter vite et fort au mercato, l'OM dévoile sa stratégie !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'ouverture du mercato se profile et du côté de l'Olympique de Marseille on est déjà prêt à bondir. Car parmi les leçons retenues des précédents marchés des transferts, Jacques-Henri Eyraud a notamment compris qu'il n'était pas bon de traîner dans les négociations. L'exemple Mitroglou a visiblement provoqué une réflexion intense à l'OM et le président du club phocéen jure que les choses vont changer cet été.

Et même si Frank McCourt ne déversera pas une montagne d'or sur l'Olympique de Marseille pour le mercato, Jacques-Henri Eyraud promet de faire de bons choix. « Il n’y a pas de débat autour de la non-qualification en Ligue des champions. Il n’a jamais été question de cela en démarrant la saison. Plus les semaines passaient, plus cela devenait possible et on s’y est concentré avec énergie et volonté. Mais on ne peut pas regretter l’absence de recettes que l’on n’a pas planifiées ni intégrées au budget. Nous avons prévu d’investir des montants encore très significatifs dans l’acquisition de nouveaux joueurs. Même si significatif ne va pas avoir la même définition pour chacun. J’ai ma définition et ma volonté de renforcer cette équipe là où elle doit l’être. Je suis bien entouré avec Andoni, avec Rudi, nous échangeons en permanence sur des sujets difficiles, de plus en plus sur des niveaux de prix, des valeurs parfois irrationnelles. Il fait aussi maintenir le rythme dans chaque transaction, chaque négociation. Plus les deals mettent du temps à se faire, plus les risques qu’ils n’aboutissent pas sont grands. Nous serons donc vigilants », a confié le patron de l'Olympique de Marseille, prudent mais visiblement optimiste pour cette période toujours très attendue par les supporters de l'OM.