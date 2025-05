OM ‍: Acherchour craque devant le coup de génie de Longoria

Dans : OM.

Ce n’est pas encore officiel, mais l’Olympique de Marseille va conclure la vente de Luis Henrique avec l’Inter Milan. Un transfert à 25 millions d’euros jugé comme un braquage par certains, pas pour Walid Acherchour.

L’Olympique de Marseille enregistre sa première vente du mercato. Luis Henrique va signer en faveur du club italien de l’Inter Milan pour 25 millions d’euros. Le Brésilien parachève un bail de cinq ans. Il sera déjà disponible pour la Coupe du monde des clubs le 15 juin prochain. Un transfert onéreux pour le finaliste de la Ligue des champions. Un transfert jugé trop élevé pour certains. Ce n’est pas le cas de Walid Acherchour. Sur RMC, le journaliste a tout de même reconnu les qualités du joueur. « C'est une très belle affaire, mais attention, ce n'est pas un pinpin non plus. Il a montré de très belles choses en première partie de saison avec l'OM. L’année dernière, je trouve qu’il a été l’éclairci dans la campagne de Ligue Europa de Marseille. C’est une très belle affaire, c’est très bien pour le joueur. C’est très bien vendu par le club, » explique-t-il.

Belle affaire pour l’OM

Dans la suite de l’intervention, le journaliste de RMC veut nuancer sur le fait que le transfert du Brésilien serait une affaire exceptionnelle pour l’OM. « On a quand même vu des choses dans le football récemment, on va se calmer. Mathys Tel a fait combien de bons mois à Rennes avant de partir au Bayern Munich ? C’est le football actuel, on ne tombe pas sur le cul […] Dire affaire exceptionnelle, ça dévalorise le joueur. Oui, Luis Henrique a des lacunes, mais il a aussi montré des belles choses […] Avant la DNCG c’est une très belle affaire pour l’Olympique de Marseille. Je vois qu’il y en a beaucoup qui s’engouffrent sur le niveau de Luis Henrique, moi, j’aime bien le joueur, » conclut-il par la suite. Après une première partie de saison réussie, Luis Henrique a connu une période plus difficile à l’image de l’OM avant de retrouver un second souffle dans le sprint final pour arracher avec Marseille la deuxième place du championnat.