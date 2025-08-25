OM ‍: Le clan Rabiot et Benatia ne se parlent plus

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier Adrien Rabiot va occuper les esprits du côté de l'OM, qui prépare son déplacement à Lyon et entame la dernière semaine du mercato. Les ponts sont coupés entre le clan Rabiot et le club phocéen, même si rien n'est clair.

Depuis samedi soir, et la sortie totalement imprévue de Roberto De Zerbi sur un possible retour d'Adrien Rabiot dans l'effectif marseillais, c'est le silence radio du côté des dirigeants de l'OM. Il est vrai qu'après le fracas de la semaine passée, et des accusations très graves émises par Pablo Longoria et Medhi Benatia contre le milieu de terrain de français, lesquelles ont déclenché la réponse foudroyante de Véronique Rabiot, on ne voyait pas venir un possible retournement de situation. Cependant, ce lundi, L'Equipe précise que la tendance forte du côté de l'Olympique de Marseille est tout de même à un départ d'Adrien Rabiot d'ici à la fin du mercato. « Selon nos interlocuteurs relayant la voie officielle, il sera compliqué de faire machine arrière après les propos tenus par Véronique Rabiot, les caciques, Benatia et Longoria, soutenus par Frank McCourt, ne pouvant se dédire après leurs sorties médiatiques de la semaine dernière », explique Matthieu Grégoire.

Benatia a reçu des offres pour Rabiot

Le quotidien sportif va même plus parler en affirmant que depuis le brutal clash de la semaine passée entre les dirigeants marseillais et Adrien Rabiot, il n'y a plus aucun contact entre Medhi Benatia et le milieu de terrain et sa maman. Une rupture qui en dit long sur la situation, alors même que le directeur du football de l'Olympique de Marseille a évidemment reçu des offres pour Adrien Rabiot depuis que l'OM a décidé brutalement de mettre sur le marché celui qui avait été son meilleur joueur la saison passée.

Galatasaray, Aston Villa, West Ham, l'Inter et d'autres équipes de Serie A ont déjà fait part à l'Olympique de Marseille d'un très vif intérêt pour Adrien Rabiot. Mais Medhi Benatia n'a pas encore eu l'occasion d'en parler directement avec le joueur et sa conseillère, et cela même si de son côté Adrien Rabiot continue de s'entraîner au centre Robert Louis-Dreyfus. Il va de toute façon falloir renouer le fil du dialogue, soit pour accepter le principe d'un hallucinant grand pardon, soit pour finaliser un transfert alors que le mercato se termine dans une semaine jour pour jour.