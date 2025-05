OM ‍: Accord Longoria-Balerdi à 40 millions

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Leonardo Balerdi, suivi par l'AS Roma et plusieurs clubs européens, entend bien rester à l'OM. Mais Pablo Longoria ne le retiendra pas en cas d'offre énorme.

Capitaine de l’Olympique de Marseille et joueur le plus anciennement au club en présence continue, Leonardo Balerdi est le taulier défensif de la formation de Roberto De Zerbi. Certes, l’entraineur italien n’a pas eu beaucoup de certitudes à ce poste, mais il suffit de voir comment l’équipe olympienne s’est comportée en l’absence de l’Argentin pour voir à quel point sa hargne et sa qualité de relance ont de l’importance. Avec son retour, le calme est revenu et l’ancien de Dortmund a franchi d’énormes paliers ces dernières années. Au point d’être forcément dans le viseur de quelques clubs de haut rang. Notamment l’AS Roma, qui le suit depuis des mois, et envisage d’en faire son leader défensif cet été.

Un record et l'OM craquera

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Mais l’heure n’est pas à un départ pour Balerdi, qui a réitéré au club son envie de rester la saison prochaine. Toutefois, le défenseur central n’est pas le seul décideur, et une offre folle pourrait tout changer. Selon La Provence, c’est la tendance forte du côté de l’OM, où l’Argentin sera bien présent à la reprise et pour le retour en Ligue des Champions, à la grande joie de De Zerbi. Seule une chose peut bouleverser cette tendance forte. Une offre qui surpasserait la plus grosse vente de l’histoire de l’OM, celle de Michy Batshuayi à Chelsea pour 39 millions d’euros.

C’est bien connu, le nouveau projet porté par Pablo Longoria a quand même un énorme inconvénient, c’est qu’il coûte très cher à Frank McCourt, qui va devoir mettre la main à la poche en cette fin de saison pour éponger le déficit. L’argent de la future participation à la Ligue des Champions n’est pas encore dans les caisses, et la masse salariale a une nouvelle fois explosé avec la venue de stars internationales comme Rabiot, Greenwood ou Hojbjerg. Une vente à 40 millions d’euros pourrait ainsi changer la donne, et provoquer le départ d’un Leonardo Balerdi qui ne force pas pour se trouver une porte de sortie, et n’a d’ailleurs aucun contact direct avec l’AS Roma selon les informations de La Provence.