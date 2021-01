OM : Accord imminent à 11 ME pour Milik ?

Dans : OM.

Au vu du match décevant de Dario Bendetto contre Nîmes samedi au Vélodrome (1-2), l’OM attend avec impatience Arkadiusz Milik.

Bien que buteur, l’attaquant argentin de l’OM n’a pas réalisé un grand match, manquant notamment un but tout fait sur un service parfait de Dimitri Payet en première mi-temps. De toute évidence, Marseille a grand besoin d’un finisseur de classe internationale et en ce sens, Arkadiusz Milik est courtisé depuis plusieurs semaines. Avant le match face aux Crocos, le directeur sportif olympien Pablo Longoria a évoqué le dossier du buteur polonais de Naples. L’Espagnol a refusé de trop en dire mais a confirmé d’intenses négociations entre les différentes parties. Répondant à son homologue marseillais, le directeur sportif de Naples s’est exprimé sur le sujet au micro de DAZN.

« On verra qui aura le plus de patience. Ce n'est pas une menace de ma part. Nous avons une excellente relation avec l'OM et avec le joueur. Nous évaluons quelques éléments ensemble » a indiqué Cristiano Giuntoli. Le jeu de poker-menteur se poursuit, ce qui n’empêche pas les négociations d’avancer. A en croire les informations de Sky Italia, un accord est même tout proche entre Naples et l’Olympique de Marseille pour le transfert de Milik. En effet, le média croit savoir que la dernière offre marseillaise s’élève à 8 ME plus 3 ME de bonus. Une somme qui semble convenir à Naples, qui souhaite toutefois un important pourcentage à la revente, ce qui est toujours en discussions entre Pablo Longoria et Cristiano Giuntoli. Par ailleurs, Naples souhaitera inclure une clause assez spéciale qui empêcherait Milik de revenir joueur en Série A dans les trois ans à venir. Autant de détails à régler avant de pouvoir boucler le deal pour Marseille, mais le plus dur semble avoir été fait.