OM : Accord avec Gueye, le plus dur commence pour Eyraud

A la recherche d’un milieu de terrain à fort potentiel au mercato, l’OM semble avoir jeté son dévolu sur Pape Gueye.

Pour rappel, la situation du Havrais est bien particulière puisqu’il avait signé un pré-contrat en faveur de Watford en janvier dernier. Seulement, Pape Gueye ne souhaite plus rejoindre le club britannique, estimant que son ancien agent n’avait pas correctement défendu ses intérêts. Un imbroglio qui pourrait bien faire les affaires de l’Olympique de Marseille, intéressé de longue date par celui dont le profil avait été soumis à André Villas-Boas par un certain Andoni Zubizarreta. Et selon les informations du 10 Sport, l’OM avance à la vitesse de l’éclair dans ce dossier.

En effet, le média affirme que Jacques-Henri Eyraud a d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec les nouveaux représentants de Pape Gueye en vue de la signature du Français de 21 ans cet été. Désormais, le plus dur commence pour l’Olympique de Marseille, qui attaque les négociations avec Watford. Contrairement à Angers, qui avait débauché plusieurs juristes afin de voir s’il était possible de libérer Gueye de son contrat avec Watford, le club phocéen souhaite négocier avec le club britannique, estimant que le joueur leur appartient contractuellement. Une tactique plutôt maline, qui assure à l’OM de ne pas s’exposer à des poursuites juridiques du club anglais. Reste maintenant à voir quelle sera la somme d’argent réclamée par Watford pour libérer définitivement Pape Gueye. Le chiffre de 5 ME est régulièrement évoqué mais de sources anglaises, un prix inférieur pourrait suffire. Une affaire en or que l’Olympique de Marseille ne souhaite pas laisser passer avec un joueur aussi prometteur, qualifié comme étant l’un des meilleurs milieux défensifs de Ligue 2 la saison dernière.