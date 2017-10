OM : Abdennour dévoile l'objectif secret de l'OM en L1

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté en fin de mercato, Aymen Abdennour n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’OM. Sorti sur blessure contre Rennes, l’international tunisien est de nouveau sur pied.

Il postule à une place dans le groupe pour le déplacement des olympiens à Strasbourg dimanche soir. Avant cette rencontre à l’extérieur, l’Olympique de Marseille pointe à la 3e place du classement. L’équipe de Rudi Garcia peut-elle rester à cette place jusqu’au bout ? Selon l’ancien défenseur central du FC Valence, oui. C’est en tout cas l’objectif (secret) dévoilé par l’ex-roc du TFC.

Objectif podium pour l'OM selon Abdennour

« Quand je suis arrivé ici, on a parlé de nos objectifs. Il faut que l’on soit parmi les trois premiers. On veut jouer la Champions League l’an prochain. Jusqu’à aujourd’hui, on est troisièmes de Ligue 1. Donc tout se passe bien. Il va falloir continuer pour confirmer cela en fin de saison » a expliqué le nouveau défenseur de l’OM à Foot Mercato avant de se confier sur sa relation avec Rudi Garcia.

« On a une relation magnifique. C’est très positif. Le coach me parle souvent. On a un seul objectif avec lui, c’est d’être sérieux et de gagner tous les matches que l’on joue ». Dans les prochaines semaines, l’ancien coach de la Roma aura l’embarras du choix : aligner un Rolando plutôt fiable depuis plusieurs matchs ou relancer Aymen Abdennour pour évoluer en défense centrale au côté d’Adil Rami…