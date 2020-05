OM : 90 ME de déficit, le plan d'Eyraud dévoilé au mercato

Dans : OM.

Jacques-Henri Eyraud l’a rappelé au micro de RMC vendredi soir, l’Olympique de Marseille entre officiellement dans la « phase 2 » de son projet.

Si le président de l’OM a bien expliqué que ce n’était pas les soldes et que tout le monde n’était pas à vendre à l’OM, le dirigeant a bel et bien lâché le mot « trading », indiquant que le 2e de Ligue 1 devait impérativement vendre pour réduire son déficit et atteindre un équilibre financier. Cela ne sera évidemment pas simple mais à en croire les informations de RMC Sport, Jacques-Henri Eyraud a un plan tout tracé dans son esprit afin de soulager l’OM d’une pression financière devenue intenable. Pour la radio, l’ambition du président phocéen est de vendre pour 60 ME lors du prochain mercato, ce qui permettrait au club de réduire son déficit sur la saison en cours de 90 à seulement 30 ME et ainsi satisfaire certaines requêtes de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.

Reste maintenant à savoir comment Jacques-Henri Eyraud va trouver 60 ME, une somme que l’on ne trouve assurément pas sous le sabot d’un cheval. Heureusement, Marseille compte plusieurs joueurs bankables au sein de son effectif. Celui qui jouit de la plus grosse valeur marchande se nomme Boubacar Kamara et l’OM « pourrait renoncer au jeune et polyvalent défenseur central, dont la valeur transfert est estimée entre 30 et 40 millions d’euros par l’observatoire du football CIES » selon le média. Les noms de Morgan Sanson et de Valentin Rongier sont également lâchés. En revanche, il ne faudra pas compter sur Florian Thauvin et Dimitri Payet pour renflouer les caisses du club et diminuer la masse salariale car pour la radio, il est quasiment acté que les deux atouts offensifs de l’effectif d’André Villas-Boas resteront. Petit à peu, très doucement, le mercato marseillais se dessine…