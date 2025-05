OM ‍: 8 millions pour 8 minutes, Marseille n'en veut plus

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'été promet d'être très chaud à l'OM. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont un plan bien précis en tête pour renforcer les Phocéens en vue de la prochaine Ligue des champions.

L'OM va devoir frapper fort cet été sur le marché des transferts afin d'avoir le meilleur effectif possible pour avoir une chance d'aller loin en Ligue des champions. Le club phocéen ne manquera pas de chantiers à régler. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont déjà au travail afin de trouver les perles rares mais également de dégraisser. En attaque, il se dit que Faris Moumbagna pourrait quitter l'Olympique de Marseille. Le joueur camerounais a vécu une saison plus que chaotique, victime d'une blessure très grave au genou lors de la première journée face au Stade Brestois. Moumbagna a en plus vu Amine Gouiri et Neal Maupay lui prendre sa place. Au total, il n'aura donc disputé que huit minutes cette saison au plus haut niveau.

Moumbagna et l'OM, par ici la sortie ?

Selon les informations de Coeur Marseillais, Pablo Longoria pourrait donc décider de prêter le natif de Yaoundé. La direction phocéenne douterait en plus de son potentiel en Ligue des champions et sait déjà qu'elle ne pourra pas compter sur lui lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'idée serait de le prêter dans un club où il pourrait retrouver peu à peu ses sensations et enchainer les minutes de jeu.

En fin de contrat en juin 2028 avec l'OM, Moumbagna est estimé à quelque 8 millions d'euros. Une vente sèche pourrait aussi permettre à Marseille de profiter de liquidités pour recruter un autre élément. Un élément aguerri aux matchs de très haut niveau. Cet été, l'Olympique de Marseille voudra se renforcer dans tous les secteurs de jeu. Roberto De Zerbi a de grosses attentes envers sa direction, qui veut y répondre le plus rapidement possible.