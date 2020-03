OM : 8 ME pour Bouna Sarr, Séville débarque

Dans : OM.

Toujours en quête de bons plans en France, Monchi a ciblé deux joueurs de Ligue 1, dont un évoluant à l'OM.

Le directeur sportif du FC Séville a toujours aimé pioché chez les joueurs du championnat de France, et ce fut encore le cas avec une certaine réussite l’été dernier lors de la signature de Lucas Ocampos. C’est encore du côté de l’OM que le dirigeant andalou regarde en vue de l’été prochain. Toujours dans le couloir, c’est Bouna Sarr qui intéresse le FC Séville, affirme Mundo Deportivo, pour qui le club espagnol apprécie les qualités offensives du Franco-guinéen, et le verrait bien remplacer un Jesus Navas qui ne rajeunit pas.

Surtout que l’Espagnol, parfaitement reconverti à ce poste avec Séville, ne possède pas de concurrent cette saison, ce qui oblige quelque peu les dirigeants locaux à prospecter. Pour boucler l’affaire, une somme de 8 ME est jugée comme suffisante. A 28 ans, Bouna Sarr ne cache jamais son envie de continuer à l’OM et d’y découvrir la Ligue des Champions la saison prochaine si la place sur le podium venait à tenir jusqu’au bout. Le latéral droit possède en tout cas un contrat courant jusqu’en juin 2022, ce qui lui permet de voir venir. Enfin, le FC Séville suit un deuxième joueur de Ligue 1, en la personne de Baptiste Santamaria, même si le joueur d’Angers qui avale les kilomètres dépasse lui la barre des 12 ME en terme de valeur marchande.