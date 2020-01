OM : 8 ME ou rien, Marseille alerté sur cette piste

Dans : OM.

Au cours de la première partie de saison, André Villas-Boas a progressivement installé Boubacar Kamara comme un titulaire au poste de milieu de terrain.

Ce changement de poste de l’international espoirs français pourrait bien pousser l’Olympique de Marseille à recruter un défenseur central cet hiver au mercato. Dans cette optique, et même si pour l’heure, le club ne peut pas recruter sans vente, l’actuel deuxième de L1 surveille plusieurs défenseurs centraux. Ce week-end, la presse mexicaine faisait notamment état d’un intérêt très concret de l’Olympique de Marseille à l’égard de Carlos Salcedo, coéquipier d’André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey.

Du haut de ses 26 ans, il semblerait que l’international mexicain (25 sélections) ne soit pas inaccessible financièrement pour l’Olympique de Marseille. Et pour preuve, le média spécialisé Médiotiempo indique en ce milieu de semaine que les Tigres réclameraient une indemnité de transfert comprise entre 6 et 8 ME pour lâcher l’ancien joueur de Francfort, en difficulté ces dernières semaines après quelques performances moyennes, et en froid avec les supporters du club mexicain. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille, qui a plusieurs fois indiqué via la voix de son entraîneur André Villas-Boas que le club ne recrutera pas sans vente, sera en mesure de s’aligner dans les prochaines semaines. Pour l’heure, il semblerait plutôt que l’OM veuille récupérer le joueur sous la forme d’un prêt avec option d’achat, une formule qui sera refusée par Monterey selon le média.