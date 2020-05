OM : 8 ME et on oublie Alvaro Gonzalez au mercato ?

Dans : OM.

Prêté avec option d’achat par Villarreal à Marseille l’été dernier, Alvaro Gonzalez n’est pas certain de poursuivre l’aventure en Provence.

Son option d’achat semblait quasiment automatique, mais l’arrêt prématuré de la Ligue 1 a créé un vide juridique qui ne permet pas à Alvaro Gonzalez d’être officiellement Marseillais. A l’heure où le club phocéen n’entend plus s’embarrasser de trentenaires aux salaires importants, Jacques-Henri Eyraud pourrait bien profiter de l’occasion en laissant Alvaro à Villarreal, malgré l’envie claire et nette de l’Espagnol de s’engager définitivement à Marseille. Désormais tourné vers la phase 2 de son projet basé sur le trading selon Eyraud, le club phocéen pourrait envisager le recrutement d’un défenseur central plus jeune afin d’espérer une plus-value dans une ou deux années.

Ce scénario se dessine, à en croire les informations obtenues par le média Todo Fichajes puisqu’il est expliqué que l’Olympique de Marseille a fait une offre de 8 ME pour le prometteur défenseur du FC Porto, Diogo Leite. Il y a quelques semaines, Foot Mercato affirmait que le Portugais de 21 ans plaisait énormément à son compatriote André Villas-Boas, lequel le ciblait dans le but de compenser un éventuel départ de Duje Caleta-Car ou de Boubacar Kamara. C’est finalement la non-signature d’Alvaro Gonzalez que Diogo Leite pourrait combler, d’autant plus que le média affirme que la proposition marseillaise... a été acceptée par le FC Porto ! Reste maintenant à voir si ce transfert se confirmera, et si la possible signature de Leite aura un lien avec le dossier Alvaro Gonzalez, visiblement mis en stand-by par le départ d’Andoni Zubizarreta. Pour rappel, c’est l’ancien directeur sportif espagnol de l’OM qui avait bouclé quasiment à lui tout seul le dossier d’Alvaro, lequel s’est ensuite imposé comme un taulier de l’Olympique de Marseille 2019-2020…