OM : Alvaro Gonzalez victime d'un bug, le Bétis à l'assaut

Prêté par Villarreal avec option d’achat, Alvaro Gonzalez a dit et répété son envie de rester à l’Olympique de Marseille. Mais l’arrêt de la saison risque de contrecarrer ses plans.

Ce mercato estival s’annonce particulièrement complexe pour l’Olympique de Marseille. Car avant d’envisager un éventuel recrutement, le club phocéen devra déjà nommer son directeur général chargé du football et peut-être même son nouvel entraîneur si André Villas-Boas refuse de travailler sans son ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta. Rappelons également que le pensionnaire du Vélodrome doit impérativement se serrer la ceinture pour réduire son déficit. Et comme si cela ne suffisait pas, le récent deuxième de Ligue 1 est victime de malchance sur le cas Alvaro Gonzalez, dont le prêt avec option d’achat devait déboucher sur un transfert définitif à partir d’un certain nombre de matchs.

La condition a évidemment été respectée puisque le défenseur central est devenu un pilier de l’arrière-garde. Malheureusement pour l’Olympique de Marseille, aucune clause ne prévoyait l’arrêt de la saison, ce qui implique que l’option d’achat n’est plus valable. La direction olympienne devra donc négocier un transfert avec Villarreal avec des moyens plus que limités. Et surtout avec la concurrence du Betis Séville qui, selon les informations d’Estadio Deportivo, va tenter de profiter de la situation pour chiper l’Espagnol. Bien sûr, Marseille peut compter sur la détermination d’Alvaro qui sera prêt à attendre le temps qu’il faudra.