OM : 8 ME cash sur Payet, le Qatar craque

Dans : OM.

A chaque mercato, Dimitri Payet a droit à d’improbables rumeurs et en ce mois de janvier, c’est le Qatar qui courtiserait le passeur de l’OM.

Remplaçant face à Montpellier (3-1) puis sur la pelouse de Dijon (0-0), le n°10 de l’Olympique de Marseille digère mal son nouveau statut. Après son but inscrit contre le MHSC, le Réunionnais avait notamment lâché un « Tu es fou toi » en direction de son entraîneur, lequel n’a pas hésité à le placer une seconde fois en trois jours sur le banc des remplaçants. A en croire André Villas-Boas, l’entente est toujours cordiale entre les deux hommes, et les choix du Portugais sont uniquement sportifs, la bonne forme de Nemanja Radonjic étant un argument avancé par AVB. Mais le malaise pourrait être plus profond, ce qui entraîne inéluctablement la naissance de certaines rumeurs farfelues.

A en croire les informations obtenues par le média Fichajes, le club du Qatar SC, troisième du championnat qatari à l’heure actuelle, lorgnerait très sérieusement sur Dimitri Payet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un véritable pont d’or qui serait proposé au meneur de jeu de l’Olympique de Marseille puisque le Qatar SC envisage de poser 8 ME par an sur la table afin de convaincre Dimitri Payet. Une somme colossale, que le Réunionnais a toutefois de bonnes chances de refuser. Et pour cause, il y a moins d’un an, l’ex-milieu offensif de West Ham prolongeait son contrat jusqu’en 2024 avec Marseille tout en lissant son salaire avec l’objectif d’y terminer sa carrière. Dimitri Payet expliquait notamment qu’il était lassé de se demander à chaque mercato où il allait atterrir. Devant une telle somme, la famille Payet pourrait toutefois hésiter. Reste à voir ce que Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria et André Villas-Boas penseront de tout cela.