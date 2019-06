OM : 5ME pour un buteur, Marseille débarque d'urgence !

Dans : OM, Mercato, Ligue 2.

Suite à sa bonne saison du côté du Paris FC, Silas Wamangituka est courtisé de toutes parts en vue du mercato estival.

À 19 ans, l’attaquant franco-congolais a réalisé un premier exercice plein en Ligue 2, avec 11 buts. Par conséquent, il est suivi par plusieurs formations de L1. L’ASSE, l’OL, le LOSC, Nantes et Rennes sont notamment venus aux renseignements ces dernières semaines. Toulouse avait également dégainé le premier avec une offre de 4 millions d’euros, mais le PFC ne négociera pas en dessous de 5 ME. Ciblé aussi par des clubs étrangers, comme Schalke 04, Wamangituka privilégie un projet en France. Et selon le journaliste Julien Vachon-Dupont, ce serait finalement l’Olympique de Marseille qui aurait pris les devants dans ce dossier chaud.

En quête d’un nouvel attaquant, le club phocéen pourrait se laisser tenter par cette pépite de L2. Un profil collant parfaitement aux désirs d’André Villas-Boas, qui avait évoqué les passages de Ribéry et de Valbuena à l’OM dans sa conférence de presse de présentation. Si Wamangituka ne ressemble pas vraiment aux deux anciens Marseillais, sachant qu’il mesure 1m89, son potentiel pourrait convaincre tout le monde du côté du Vélodrome, surtout si Mario Balotelli venait à quitter le navire phocéen au cours de l'été prochain.