OM : 50ME pour Thauvin, un prétendant de luxe arrive !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cet été, le mercato promet d’être très agité du côté de l’Atlético de Madrid. Et pour cause, les Colchoneros vont perdre plusieurs joueurs majeurs, à commencer par leur leader offensif Antoine Griezmann. Mais le natif de Macon ne sera peut-être pas le seul attaquant à faire ses valises. Par conséquent, Diego Simeone a exigé des renforts offensifs et sa direction s’est mis en quête d’un ou deux joueurs susceptibles de renforcer l’attaque madrilène. Et à en croire les informations de La Provence, les dirigeants madrilènes regardent avec attention la Ligue 1…

Un an après avoir recruté Thomas Lemar en provenance de l’AS Monaco, l’Atlético de Madrid pourrait cette fois se tourner vers l’Olympique de Marseille. Car à en croire le quotidien marseillais, Florian Thauvin est plus que jamais dans les petits papiers de Diego Simeone et de ses recruteurs. L’entraîneur argentin apprécierait notamment l’état d’esprit du Marseillais, lequel ne rechigne jamais à effectuer les efforts défensifs, notamment lorsqu’il évolue sous les ordres de Didier Deschamps en Equipe de France. L’efficacité de « Flotov », auteur de plus de 15 buts en Ligue 1 ces deux dernières saisons, parlent également pour lui et font réfléchir l’Atlético de Madrid. Reste que du côté marseillais, on ne bradera pas Florian Thauvin puisque le média affirme que Jacques-Henri Eyraud réclame 50 ME au minimum pour lâcher l'international tricolore.