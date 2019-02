OM : 50ME pour Marseille et 12ME de salaire, Thauvin fait craquer la Chine !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Si le mercato est fermé en Europe depuis le 31 janvier à minuit, il est encore ouvert jusqu'au 28 février en Chine. Et c'est dans ce cadre que l'Olympique de Marseille aurait reçu une offre colossale transmise par la formation du Dalian Yifang. La formation chinoise aurait proposé 50ME à l'OM pour obtenir la signature de Florian Thauvin, tandis que le champion du monde marseillais se serait vu offrir un salaire net de 12ME par an. De quoi forcément faire éventuellement réfléchir, dire non à 1ME par mois n'étant pas un choix évident.

Mais selon RMC, cette réflexion n'a pas été longue du côté de Florian Thauvin, qui a directement rejeté cette proposition salariale énorme, le joueur de Marseille n'ayant pas du tout l'intention de s'exiler en Chine à cet instant de sa carrière. Et pour l'OM, la réponse a été identique, Jacques-Henri Eyraud repoussant fermement les trois approches du Dalian Yifang, clairement déterminé à jouer sa carte à fond dans ce dossier. Florian Thauvin va donc finir le Championnat avec l'Olympique de Marseille, pour la saison prochaine c'est un autre problème, l'international tricolore ayant fait part de son désir de jouer la prochaine Ligue des champions. Et pour l'instant c'est mal parti avec l'OM.