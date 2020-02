OM : 5 mois sans but, Valère Germain devient fada !

Dans : OM.

Titularisé à Nîmes (victoire 3-2) vendredi en Ligue 1, Valère Germain n’a toujours pas retrouvé le chemin des filets. Pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, ça devient particulièrement frustrant.

C’était la soirée de Dario Benedetto. Longtemps muet après la trêve hivernale, le buteur de l’Olympique de Marseille a retrouvé la confiance. L’Argentin avait déjà relancé la machine lors du succès à Lille (2-1), avant de récidiver vendredi avec un triplé aux Costières. Pendant ce temps-là, son coéquipier Valère Germain ne parvient pas à interrompre sa disette. En effet, l’ancien Monégasque, souvent aligné sur un côté, n’a plus marqué depuis son but contre Montpellier (1-1) le 21 septembre dernier ! D’où sa frustration impossible à dissimuler après la rencontre de la 27e journée de Ligue 1.

« Mon activité sur le terrain ? Oui, mais c'est vrai que quand tu rentres dans le vestiaire et qu'on a gagné, mais que tu n'as pas marqué, il manque toujours un truc, surtout que ça fait un moment que je n'ai pas marqué, même si à Lille j'étais sur l'action du but. Ça commence à me peser un peu, a reconnu Germain en zone mixte. Mais je suis content de jouer, et même si ce n'est pas à un poste naturel, j'essaye de donner le maximum comme ce soir. Ça permet peut-être aussi à Bouna d'attaquer un peu plus. L'important c'est qu'on gagne. Tout le monde sera gagnant à la fin si on se qualifie en Ligue des Champions. » Reste à savoir si l’OM compte le garder cet été alors que son contrat expire en 2021.