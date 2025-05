OM ‍: 5 millions, Pablo Longoria limite la casse

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Un deuxième départ après Luis Henrique va très rapidement avoir lieu à l'OM, avec celui de Pau Lopez qui sera définitivement acheté par Toluca.

L’Olympique de Marseille a trouvé son gardien cette saison avec Geronimo Rulli, fiable et efficace dans les buts de l’OM. Son arrivée a précipité le départ de l’ancien titulaire du poste, Pau Lopez. Sans démériter, le portier espagnol a bien compris qu’il n’aurait pas de temps de jeu, même s’il a eu beaucoup de mal à se trouver un nouveau club. En effet, c’est au mois d’août qu’il a fini par rejoindre Gérone en prêt, avec la perspective alléchante de disputer la Ligue des Champions avec le club surprise de la Liga. Mais son temps de jeu a été famélique. Il aurait pu rebondir à Lens avant qu’un imbroglio avec le club espagnol ne l’en empêche. C’est finalement au Mexique que Pau Lopez a continué sa carrière, avec un prêt plutôt réussi puisque le gardé formé à l’Espanyol Barcelone a été sacré champion, sans jouer tous les matchs toutefois.

Acheté 12 ME, revendu 5 ME

❗️Pau Lopez remporte le Championnat du Mexique avec Toluca 🏆🇲🇽



Félicitations @paulopez_13 👏🫶 pic.twitter.com/iWPLCeK77R — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 26, 2025

L’OM qui l’avait acheté pour 12 millions d’euros à la Roma en 2022, va néanmoins se défaire définitivement de Pau Lopez. Selon La Provence, son transfert va devenir définitif avec l’activation de sa clause d’option d’achat, qui va permettre à l’OM de toucher 5 millions d’euros. Pas la meilleure opération financière qui soit, mais le départ d’un élément qui ne faisait pas partie des plans de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Et tout cela à un an de la fin de son contrat, ce qui évite une nouvelle saison galère à Marseille et un départ libre en fin de saison prochaine. Le prix était dès lors moins décisif, et l’OM peut donc souhaiter bon vent à un gardien qui a porté plus de 100 fois le maillot marseillais dans sa carrière.