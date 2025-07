OM ‍: 40 millions d’euros, l’offre pour Balerdi va tomber

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM pensait bien avoir sécurisé l'avenir de Leonardo Balerdi, mais un club anglais arrive en force pour tenter de récupérer l'international argentin.

Coup de tonnerre à Marseille, où Facundo Medina vient d’arriver en Provence pour y signer son futur contrat. Un défenseur central argentin pour en chasser un autre ? C’est le scénario envisagé par le Daily Mail, qui lâche une véritable bombe ce mardi soir en annonçant que Newcastle se prépare à tester l’OM avec une offre à 40 millions d’euros pour Leonardo Balerdi. La Juventus avait récemment tâté le terrain concernant le possible départ de l’ancien défenseur du Borussia Dortmund, sans aller jusqu’à faire une offre devant la fermeté des dirigeants marseillais à conserver leur capitaine. Mais il y a moins de problèmes financiers à Newcastle pour lâcher une grosse offre, et cela va être le cas prochainement assure Craig Hope, rédacteur en chef des sports au Mail.

Newcastle se venge sur Balerdi

La raison de cet intérêt soudain ? Newcastle espérait faire venir l’international anglais Marc Guéhi, qui semble toutefois pencher vers un départ pour Liverpool. De quoi provoquer ce revirement des Magpies pour foncer à Marseille et tenter de séduire à la fois Balerdi et l’OM avec une grosse offre. Pablo Longoria, qui s’est plusieurs fois entretenu avec Frank McCourt ces dernières semaines, avait laissé entendre qu’une énorme offre pourrait toujours être étudiée si elle venait à se concrétiser. Des paroles qui ont eu un certain écho dans le nord de l’Angleterre, où on est persuadé qu’une proposition à hauteur de 40 millions d’euros pour le jeune international argentin ferait réfléchir sérieusement l’OM.