OM : 30 millions d'euros, Pablo Longoria voit double au mercato

Dans : OM.

Par Sébastien Veyrier

Le président de l’OM Pablo Longoria est en grandes discussions avec la Roma pour les transferts de Justin Kluivert et Jordan Veretout et est bien décidé à tirer les prix vers le bas.

Le mercato d’opportunités… Voilà ce qui pourrait être le slogan de Pablo Longoria lorsqu’il s’agit de renforcer l’OM ! Le président phocéen sait qu’il n’a pas des moyens extensibles et veut profiter de sa connaissance du marché pour réaliser de très bons coups. Il se tourne aujourd’hui vers l’AS Roma et espère bien profiter des joueurs sur qui Mourinho ne compte plus vraiment. Jordan Veretout et Justin Kluivert sont de ceux-là et pourraient s’arracher pour un très bon prix.

Veretout, Kluivert, un lot à 28 millions

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Dean Kluivert (@justinkluivert)

C’est le quotidien italien Il Messagero qui révèle l’intérêt de Pablo Longoria pour les « objets abandonnés » de José Mourinho. Jordan Veretout et Justin Kluivert font en effet partie d’une longue liste de joueurs sur lesquels le Mou' ne s’appuiera pas la saison prochaine et que la Roma doit vendre pour se dégager une enveloppe pour le prochain mercato. L’information n’a pas échappé aux dirigeants de l’OM qui sont bien décidés à ne pas laisser passer une telle occasion.

Pour Kluivert, Pablo Longoria sait déjà que le joueur est estimé aux alentours de 15 millions d’euros puisque c’est la somme qui était rattachée à son option d’achat à l’OGC Nice et que les aiglons n’ont pas levée. Le président olympien pourrait en profiter pour demander une petite ristourne à la Roma en proposant 14 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat du Batave. Pour Jordan Veretout, la situation est similaire même si la concurrence sera plus rude sur le dossier (Monaco et l’OL sont sur le coup). Pablo Longoria pourrait là encore s’en sortir pour à peine plus de 14 millions d’euros. Pour moins de 30 millions d’euros, l’OM pourrait ainsi s’offrir deux renforts de poids habitués non seulement à la Ligue 1, mais également aux joutes européennes.