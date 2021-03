OM : Thauvin justifie son geste avec Sampaoli

Dans : OM.

Florian Thauvin (Auteur du deuxième but de l'Olympique de Marseille lors de la victoire contre Brest ): « C’était un vrai test pour voir si on pouvait enchainer deux victoires, ça n'a pas été simple mais on l'a fait. Il y a l'apport très important des joueurs qui sont entrés en cours de match, et ça nous a permis de conclure. Je suis content de revoir l'OM avec ce visage, ça fait du bien pour nous, pour les supporters. Espérons qu'on arrive à continuer. Il y a eu une explosion de joie quand j'ai marqué. J'ai à coeur de donner le maximum pour le club. C'était un match important et ce sont des buts qui rassemblent. Ma célébration avec l'entraîneur ? C'était pour souhaiter bienvenue et bon anniversaire au coach. On va avoir une semaine pour bien travailler. Jorge Sampaoli nous apporte un système qu'on a encore du mal à maitriser. Ils sont sortis trop facilement de notre pressing. On va travailler ça, je pense. »