OM ‍: 28 millions pour Paixao, Longoria a dégainé

Par Guillaume Conte

L'OM vient de lâcher 28 millions d'euros d'un coup pour le transfert d'Igor Paixao. Le Feyenoord Rotterdam n'a pas encore dit oui, et pourrait faire monter les enchères.

L’OM est passé à l’action sur le marché des transferts et ne fait pas semblant. Courtisé depuis plusieurs semaines, Igor Paixao avait été subtilement mis de côté par Pablo Longoria, qui attisait le feu sur d’autres pistes. Mais l’ailier gauche du Feyenoord Rotterdam est bien la priorité de Pablo Longoria. Et ce dernier vient de lâcher 28 millions d’euros pour tenter de faire craquer le club néerlandais, annonce L’Equipe. Le Brésilien est ciblé depuis le départ de Luis Henrique pour l’Inter Milan, et l’OM met donc le paquet pour faire signer le joueur de 25 ans, formé à Coritiba et qui est arrivé en Europe en 2022. A l’époque, c’était pour un transfert de 4,5 millions d’euros. Désormais, Paixao vaut quasiment 35 millions d’euros selon Transfertmarkt, puisque l’ancien international espoirs brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2029, lui qui a prolongé avec le Feyenoord en novembre dernier.

Feyenoord n'a pas encore répondu

Mercato : l'OM dégaine une offre pour Paixao, l'ailier du Feyenoord Rotterdam https://t.co/sTb0S4StqQ — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 8, 2025

L’Equipe précise que le club de Rotterdam n’a pour le moment pas répondu à cette offre ferme, et cela laisse craindre forcément un petit jeu de négociations. Pablo Longoria a dévoilé son jeu et la formation néerlandaise va profiter de la motivation de l’OM pour faire signer Paixao pour essayer d’en tirer le maximum, et certainement approcher les 30 millions d’euros. Ce serait l’un des plus gros transferts de l’histoire du club marseillais, même si le dernier transfert à cette hauteur, Vitinha pour 32 millions d’euros, a été un bide monumental. Mais pour se mettre au niveau de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a visiblement trouvé son renfort majeur de l’été, et met le paquet pour le faire signer en ce mois de juillet.