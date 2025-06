OM ‍: 25ME pour ce crack, Marseille frappe fort

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En quête d’un ailier gauche de grande qualité pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Noa Lang, l’attaquant néerlandais du PSV Eindhoven.

Lors du prochain mercato estival, l’OM aura plusieurs missions bien précises à remplir. Si Marseille cherchera à recruter un défenseur central titulaire et un milieu offensif créatif, le club phocéen voudra surtout boucler la venue d’un ailier gauche de classe internationale pour être le pendant de Greenwood et former un trio avec Gouiri. Ces dernières heures, la presse néerlandaise a fait état d’un intérêt de l’OM pour Igor Paixão, attaquant du Feyenoord. Mais le Brésilien n’est pas le seul joueur d’Eredivisie qui intéresse la direction marseillaise, puisque d’après les informations de @MassiliaZone, l’OM a aussi coché le nom de Noa Lang pour le poste d’ailier gauche.

L’OM rêve de Noa Lang

🚨INFO MZ



En plus de Igor Paixão (Feyenoord), l'OM a également ciblé Noa Lang (PSV) pour le poste d'ailier gauche. pic.twitter.com/CPXxNVB8j8 — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 1, 2025

Auteur d’une très belle saison sous le maillot du PSV Eindhoven, avec 14 buts et 12 passes décisives en 44 matchs, l’ancien attaquant de Bruges a notamment brillé contre le PSG en Ligue des Champions. Et c’est bien sous le maillot de l’OM que le joueur de 25 ans pourrait tenter de faire une nouvelle fois mal à Paris, mais cette fois-ci en Ligue 1. Sauf que ce dossier ne sera pas simple à gérer pour Marseille. Car si un transfert de Lang est bien envisagé du côté du PSV, Rik Elfrink, journaliste pour Eindhovens Dagblad, a expliqué que le club d’Eindhoven ne lâchera pas sa star en dessous des 25 millions d’euros.

Un transfert de 25 ME ?

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSV, Lang pourrait donc manger une grosse partie de l’enveloppe mercato de l’OM, si jamais Pablo Longoria et Medhi Benatia venait à activer cette piste. Mais si Marseille veut remplir sa mission de concurrencer le PSG en L1 et de retrouver une place importante sur la scène européenne en Ligue des Champions, Frank McCourt devra passer par ce genre d'investissements onéreux capables de renforcer considérablement l’effectif marseillais en vue des saisons à venir.