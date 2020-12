OM : 25 ME pour Sanson, la Premier League débarque en force

Dans : OM.

Trois clubs anglais ont craqué sur Morgan Sanson, qui est bien parti pour être le grand partant de cet hiver à l'OM.

C’est le serpent de mer du mercato, presque autant que le recrutement d’un grand attaquant. A chaque période des transferts, Morgan Sanson est annoncé sur le départ, avec des intérêts venus d’Angleterre pour ce milieu de terrain qui est considéré comme « box to box » par les observateurs de Premier League. Jusqu’à présent, l’OM s’est toujours montré très gourmand pour l’ancien joueur de Montpellier, qui possédait un profil parfait de joueur encore jeune (26 ans) et capable de progresser avec une bonne utilisation. Mais les mois passent, et non seulement Morgan Sanson n’est pas toujours impérial avec l’OM, mais les intérêts se faisaient plus discrets, à l’image d’un été dernier plus calme que prévu.

Toutefois, la donne pourrait changer cet hiver, puisque Sky Sports révèle que trois clubs de Premier League courtisent l’ancien international espoirs. Impossible de connaitre le nom des trois prétendants, même si West Ham est très souvent cité, et le suit depuis des années, tandis que Tottenham l’a également eu dans son viseur par le passé. Il n’y a pas si longtemps, l’OM en demandait 35 ME, mais selon le média anglais, le prix a désormais baissé, et se situe plus aux alentours de 25 ME. Ce serait tout de même assurément une belle vente pour le club provençal, qui préfèrerait ne pas perdre des pions importants comme Caleta-Car ou Kamara, et se satisferait ainsi d’une vente de Sanson pour amener un peu d’argent frais dans les caisses cet hiver.