OM : 30 ME pour Sanson, même les pigeons anglais reculent

Dans : OM.

Les grosses ventes tant attendues, plus par le comptable du club que par les supporters, vont intervenir pendant ce mois de septembre.

Au moins deux joueurs vont quitter le club, et Morgan Sanson est le nom qui revient le plus fréquemment. Depuis plus d’un an, le milieu de terrain a des contacts avec des clubs anglais, lui qui était suivi par West Ham à l’été 2019, avec des sommes folles parfois évoquées (40 ME). En dépit d’une très belle saison 2019-2020, l’ancien de Montpellier a vu sa valeur marchande retrouver un montant raisonnable, mais qui fait toujours débat. Selon la presse anglaise, et notamment le Daily Mail et le Daily Star, cinq clubs de Premier League ont pris des renseignements sur Morgan Sanson.

Il s’agit de Fulham, West Ham, Wolverhampton, encore West Ham et Burnley. Concernant ce dernier, l’intérêt s’est concrétisé avec des discussions, sans offre, sur le prix du joueur. Pour l’OM, le box to box ne peut pas être vendu à moins de 30 ME. Malgré des budgets transferts impressionnants, les formations de Premier League ne sont pas prêtes à aller aussi haut pour Sanson, qui est évalué entre 20 et 25 ME. Brighton a ainsi rebroussé chemin, et seule l’arrivée d’Arsenal pourrait permettre au club provençal de se rapprocher de la somme demandée. En tout cas, le pressing se fait plus constant au sujet du joueur de l’OM, qui sera très suivi lors du début du championnat du côté de Brest ce dimanche soir.