OM ‍: 20ME contre une signature, l'Inter se fâche

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'OM seront supporters de l'Inter lors de la finale de la Ligue des champions, mais ils apprécieront moins de savoir que le club milanais ne veut pas faire des folies pour l'un des joueurs de Roberto De Zerbi.

Depuis plusieurs semaines, l'adversaire du PSG en finale de la Ligue des champions ne masque pas son souhait de s'offrir Luis Henrique, l'attaquant de 23 ans sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028. Cependant, Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont très gourmands et les deux dirigeants phocéens réclamaient 30 millions d'euros pour leur joueur. Mais ce samedi, la Gazzetta dello Sport confirme que l'Inter souhaite toujours faire signer Luis Henrique, mais que l'affaire ne se fera pas du tout au prix réclamé par les l'OM. Même si les Nerazzurri sont pressés de faire signer le joueur offensif de Marseille, notamment parce qu'ils souhaitent qu'il soit à la disposition de Simone Inzaghi avant le Mondial des Clubs, ils ne feront pas des folies.

L'Inter n'ira pas au-delà de 20ME pour Luis Henrique

OM : Luis Henrique à la Juve, l'énorme surprise ! https://t.co/kiEDmnLB0A — Foot01.com (@Foot01_com) May 16, 2025

Le quotidien sportif italien précise que pour finaliser la venue de Luis Henrique dès l'ouverture du mercato, laquelle est avancée pour permettre des opérations pour les clubs qualifiés pour le Mondial des clubs, l'Inter offre 20 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. L'OM négocierait actuellement avec l'Inter, la piste menant Luis Henrique à la Juventus ressemblant à un leurre. C'est du moins ce que l'on pense du côté de Milan, où on a toujours eu d'excellentes relations avec Longoria et Benatia, et où on ne voit pas le duo marseillais faire un coup tordu dans ce dossier. De son côté, Luis Henrique a déjà fait son choix, l'ancien joueur de Botafogo ayant même négocié les détails de son futur contrat avec les dirigeants de l'Inter confirme le média italien. Après un dernier match ce samedi au Vélodrome contre Rennes, l'attaquant devrait donc rapidement mettre le cap vers la Lombardie.