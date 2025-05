OM ‍: Luis Henrique à la Juve, l'énorme surprise ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dossier Luis Henrique s’emballe puisque l’Inter Milan n’est plus le seul courtisan de l’ailier de l’OM. La Juventus Turin est entrée dans la course avec une farouche envie de doubler son rival milanais.

Cela fait des semaines maintenant que l’Olympique de Marseille et l’Inter Milan sont en négociations pour le transfert de Luis Henrique. Le profil de l’ailier brésilien plait énormément au club nerazzurri, qui y voit un joueur polyvalent et capable de parfaitement s’intégrer en tant que piston dans le dispositif de Simone Inzaghi. Un accord a déjà été trouvé entre Luis Henrique et l’Inter, qui doit maintenant s’entendre avec l’OM sur le prix du transfert. Mais pour l’heure, Pablo Longoria est inflexible sur les 30 millions d’euros réclamés, ce qui retarde la signature du Brésilien en Italie.

Le dossier traîne et voilà que la Juventus Turin débarque pour tenter d’en profiter, selon les informations de Foot Mercato. Le média spécialisé affirme qu’à présent, les Bianconeri sont très chauds eux aussi pour récupérer Luis Henrique. Une concurrence de plus en plus forte pour l’Inter d’autant que dans le même temps, Nottingham Forest a également intensifié son intérêt pour Luis Henrique. Concrètement, ce sont à présent trois clubs qui sont à la lutte pour décrocher la signature de l’ailier de l’OM, auteur de 9 buts et de 10 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.

La Juventus rêve de doubler l'Inter

Un dossier brûlant qui fait le bonheur de l’actionnaire Frank McCourt, qui souhaite boucler au moins une grosse vente avant le passage devant la DNCG. Avec de tels clubs sur les rangs pour Luis Henrique, le souhait du natif de Boston sera certainement exaucé. Car désormais, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont en position de force pour récupérer les 30 millions d’euros réclamés. Il ne reste plus qu’à savoir qui s’alignera en premier sur cette somme, et si Luis Henrique sera prêt ou non à trahir l’Inter Milan au dernier moment.