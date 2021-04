OM : 2 ME la pépite, Longoria va se régaler au mercato

Dans : OM.

Recruteur puis directeur sportif et enfin président, Pablo Longoria a pris le pouvoir à l’OM de manière assez incroyable.

Le jeune (34 ans) dirigeant a désormais de grosses responsabilités, mais cela ne lui fait pas oublier ses premiers amours. L’Espagnol est un passionné de datas et de scouting, et il entend bien utiliser ses atouts pour effectuer un marché des transferts efficace et intelligent. Voilà qui devrait changer de l’ère Jacques-Henri Eyraud, où l’ancien président de l’OM avait explosé l’enveloppe des transferts pour faire des investissements copieux sur des joueurs parfois considérés plus en pré-retraites, que dans la force de l’âge. Mais à la vue des premières rumeurs sur les pistes marseillaises pour cet été, les supporters de l’OM vont devoir se mouiller la nuque. En effet, Pablo Longoria compte bien trouver la ou les pépites pour surprendre tout le monde, et il n’est pas certain que, malgré son amour pour ce sport, Jorge Sampaoli connaisse chaque recrue sur le bout des doigts.

Après avoir fouiné en France du côté de Toulouse (Amine Adli) ou de Valenciennes (Ismaël Doukouré), le président espagnol du club provençal est parti aux Pays-Bas. Le site local Voetbal Primeur annonce ainsi que l’Olympique de Marseille s’est renseigné et suit désormais Tomas Suslov (à droite sur la photo). A 18 ans, ce milieu offensif est déjà international slovaque, et se fait remarquer avec sa patte gauche du côté de Groningen, dans le championnat néerlandais. Egalement dans le viseur de l’Ajax Amsterdam et de Wolverhampton, Suslov n’a pas encore vu sa valeur exploser. En effet, celui qui est arrivé à 16 ans à Groningen, pourrait faire l’objet d’un transfert si un montant de 2 ME est mis sur la table. Le genre d’investissement que l’OM compte bien réaliser cet été, même si les pistes comme celle menant à Tomas Suslov sont certainement nombreuses connaissant Pablo Longoria.