OM : Pablo Longoria, président ET directeur sportif à Marseille

Frank McCourt a décidé de confier à Pablo Longoria les clés de l'Olympique de Marseille après la mise au placard de Jacques-Henri Eyraud. L'Espagnol garde aussi la main sur le sportif.

En décidant de recruter Pablo Longoria au poste de head of football l’an dernier après un casting 2.0, Jacques-Henri Eyraud ne se doutait probablement pas qu’il faisait entrer à l’Olympique de Marseille celui qui allait finalement lui succéder à la présidence du club phocéen. Mais, après une gestion pour le moins calamiteuse du dossier des Ultras, suite aux graves incidents de fin janvier à la Commanderie, JHE a servi de fusible et dans la foulée Frank McCourt a nommé Pablo Longoria au poste de patron de l’OM. Reste que si l’Espagnol de 34 ans est un féru des datas et des statistiques en matière de recrutement, il aura encore plus de travail aux commandes de Marseille. Mais, selon La Provence, Pablo Longoria n’a pas du tout l’intention de renoncer à la direction sportive de l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria devra assumer seul les victoires et les échecs de l'OM

Car celui qui n’a pas connu une réussite colossale depuis qu’il s’occupe du mercato de l’OM veut garder la main sur le recrutement des joueurs qui viendront rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli. « L’Espagnol ne devrait pas être remplacé poste pour poste dans ce rôle et continuera à chapeauter lui-même tout le secteur sportif de l’OM, de la formation à l’équipe professionnelle. Il n’est ainsi pas prévu qu’une personnalité actuellement extérieure au club soit recrutée pour devenir le patron dans ce domaine », affirme le média appartenant à Bernard Tapie. Plus clairement, Frank McCourt place la totalité de ses ambitions avec l'Olympique de Marseille dans les mains d'un seul homme. Pablo Longoria, qui est dans les petits papiers des supporters, a tout intérêt à ce que les choses se passent bien et très rapidement sous peine de comprendre qu'il n'y a pas loin de du Capitole à la roche Tarpéienne et pas seulement à Rome.