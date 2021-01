OM : 15 ME pour Balerdi, l'option à ne surtout pas lever

Dans : OM.

Recruté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat lors du dernier mercato estival, Leonardo Balerdi ne fait pas encore l’unanimité à l’Olympique de Marseille.

Suite à un petit échec au Borussia Dortmund, l'international argentin a quand même relancé sa carrière en Europe à Marseille. Auteur de neuf matchs, avec un but décisif contre Lorient en octobre dernier en L1, le joueur de 21 ans n’est toutefois pas encore un titulaire indiscutable dans le club phocéen. Derrière la charnière centrale composée d’Alvaro Gonzalez et de Duje Caleta-Car, Balerdi ne fait pas vraiment le poids. Autant dire que la levée de son option d’achat, fixée à 15 millions d’euros, n’est pas vraiment réclamée chez les suiveurs de l’OM. Et ce n’est pas Thomas Bonnavent qui dira le contraire.

« En cas de podium, peut-être que l’OM peut recruter meilleur que Balerdi. Signer Balerdi pour 15 ME, ce serait un gros risque. Il a fait quelques trucs intéressants, mais il a eu des trous en Ligue des Champions… C’est vertigineux pour un défenseur central. En plus, le marché va évoluer avec le contexte Covid. Je pense qu’il y aura des meilleures affaires à aller chercher avec un joueur plus expérimenté, plus complet, plus rôdé à la L1. C’est un dossier compliqué pour Marseille. Mais je suis sceptique sur Balerdi, il a trop de lacunes pour incarner un avenir à ce poste à l’OM », a lancé, sur Le Phocéen, le journaliste, qui sait que l’avenir de Balerdi à Marseille dépendra d’André Villas-Boas. S’il prolonge son contrat, le coach portugais voudra forcément conserver son chouchou. Mais si AVB part, pas sûr que le futur coach sacrifie 15 ME pour garder le défenseur argentin.