OM : 12 ME pour ce remplaçant de la Roma, Marseille est tenté

Dans : OM, Mercato, Serie A.

L'OM prospecte pour recruter un défenseur central cet été, et regarde notamment chez un club qui a frappé fort cette saison en Ligue des Champions.

Malgré des discussions toujours en cours, Rolando ne devrait pas prolonger à l’OM. Le défenseur portugais compte se soigner après sa sérieuse blessure en fin de saison, et ensuite profiter de son statut de joueur libre pour négocier un dernier gros contrat dans sa carrière. Ajoutez à cela la déception Aymen Abdennour, et les dirigeants provençaux sont en quête d’un central pour la saison prochaine. Les pistes se multiplient, mais l’OM a ses propres critères. Juan Jesus remplit ainsi toutes les cases et provoque le vif intérêt de la formation phocéenne, confirme RMC. Le défenseur central brésilien de 26 ans possède une expérience européenne et se retrouve encore loin de la fin de carrière.

Il n’est pas non plus hors de prix puisque l’AS Roma demande 12 ME pour le libérer, un montant qui serait négociable. Car le joueur sous contrat jusqu’en juin 2020 n’est pas un titulaire au sein de l’AS Roma, et évolue quand un joueur dans l’axe ou à gauche est suspendu ou blessé. Une doublure de choix, mais qui n’a pas spécialement convaincu au sein de la Louve, prête en effet à le laisser partir sans trop rechigner cet été. Surtout que, selon la presse italienne, Juan Jesus ne dispose pour le moment d’aucune offre concrète pour un transfert. Le mercato étant encore long, l’OM pourrait avancer ses pions dans ce dossier en toute sérénité dans les prochaines semaines.