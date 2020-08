OM : 10 ME sur la table pour De Paula, Marseille se couche déjà

Dans : OM.

A l’affût pour le recrutement d’un milieu de terrain supplémentaire, l’Olympique de Marseille apprécie le profil de Patrick de Paula. Mais le jeune Brésilien de Palmeiras a beaucoup d’autres admirateurs mieux armés.

Les exigences d’André Villas-Boas sur le marché des transferts sont claires. En plus du milieu Pape Gueye et du défenseur central Leonardo Balerdi, prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille réclame encore la venue d’un latéral gauche pour enfin concurrencer Jordan Amavi, et d’un jeune attaquant polyvalent. C’est du moins le minimum aux yeux du Portugais qui met la pression sur ses dirigeants afin que chaque départ éventuel soit compensé.

Ainsi, en cas de transfert de Morgan Sanson, très apprécié en Premier League, ou de Maxime Lopez, que le club phocéen ne retient pas à un an de la fin de son contrat, le technicien attendra la signature d’un milieu de terrain supplémentaire. C’est pourquoi l’Olympique de Marseille se tient à l’affût sur certains dossiers, dont celui de Patrick de Paula (20 ans). Malgré son inexpérience, le talent de Palmeiras possède déjà une belle cote au mercato, prévient Yahoo Sport. La preuve avec les intérêts de l’Atlético Madrid, de l’Inter Milan, du Borussia Dortmund et surtout du Benfica Lisbonne, prêt à miser 10 millions d’euros sur le Brésilien réputé pour la qualité de son pied gauche. Autant dire qu’à l’heure actuelle, la direction olympienne n’est absolument pas en mesure de suivre…