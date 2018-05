OM : 10 ME pour cet attaquant du Barça, Zubi est sur le coup

Dans : OM, Mercato, Liga.

En quête de bonnes affaires lors du prochain mercato estival, l'Olympique de Marseille aurait ressorti le dossier Munir El Haddadi.

Suite à une belle saison, marquée par une défaite en finale de l'Europa League contre l'Atlético de Madrid (0-3) et une quatrième place finale en Ligue 1, le club phocéen aborde la suite avec beaucoup d'enthousiasme. Mais avant de se pencher sur l'exercice 2018-2019, l'OM va devoir se renforcer durant le marché des transferts, pour viser un retour en Ligue des Champions. L'été prochain, Marseille cherchera à bonifier toutes ses lignes, et notamment son attaque. À la recherche de plusieurs joueurs offensifs, Andoni Zubizarreta pourrait aller faire ses emplettes en Liga. En effet, selon le journal catalan Mundo Deportivo, le directeur sportif penserait encore et toujours à recruter Munir El Haddadi.

Pisté par l'OM depuis plusieurs mois, l’international espagnol sort d'une jolie pige à Alaves, où il a marqué dix buts et délivré six passes décisives en 33 matchs de Liga en étant prêté. Une bonne performance qui lui ouvre des portes pour la suite puisque plusieurs clubs européens sont intéressés par l’attaquant polyvalent. Sous contrat jusqu'en 2019 au Barça, le joueur de 22 ans devrait avoir un bon de sortie au mercato, vu que Valverde ne compte pas du tout sur lui. Un joli coup à tenter pour l'OM, sachant qu'une somme de 10 millions d'euros pourrait suffire pour le faire venir au Vélodrome... À prendre ou à laisser, mais Marseille est bien de retour dans le game du mercato.