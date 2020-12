OM : 10 ME pour Boulaye Dia, Marseille renonce déjà

Dans : OM.

André Villas-Boas ne cesse de le répéter en conférence de presse, l’OM cherchera une bonne opportunité en attaque lors du mercato hivernal.

Déjà cet été, le club phocéen souhaitait recruter un sérieux concurrent à Dario Benedetto. En interne, certains pensaient que le polyvalent Luis Henrique pouvait être le joueur idoine. Finalement, il s’avère que le Brésilien est un pur ailier, et absolument pas un avant-centre. Au cours du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille va donc se mettre en quête d’un attaquant purement axial. Dans cette optique, le profil de Boulaye Dia plaît particulièrement aux dirigeants olympiens. Mais à en croire les informations obtenues par 90 Min, la crise du Covid-19 mais surtout le non-versement des droits TV de la part de Mediapro vont grandement compromettre cette opération estimée à plus de 10 ME.

Le média croit savoir que c’est plus que jamais en Angleterre que semble s’écrire l’avenir de Boulaye Dia, dont le nom a récemment circulé à Arsenal et à Everton. C’est toutefois du côté de West Ham que l’attaquant de Stade de Reims, actuel deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, pourrait rebondir. En effet, les Hammers ont ciblé l’attaquant sous contrat avec Reims jusqu’en juin 2022 depuis cet été, et songent très sérieusement à passer à l’offensive dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir ce que l’attaquant de Reims pense de tout cela, lui qui était justement titulaire contre Marseille ce week-end en championnat. Du côté de l’OM, les recherches se poursuivent mais il n’est pas certain que Pablo Longoria, qui dispose d’une surface financière extrêmement limitée, trouve son bonheur. D’autant que la priorité de l’hiver sera plutôt de vendre des joueurs bankables tels que Morgan Sanson ou Duje Caleta-Car…