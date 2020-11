Mercato : Bataille OM-OL pour Boulaye Dia ?

Dans : OL.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, Boulaye Dia risque bien d'animer le prochain mercato. L'OL et l'OM le convoitent.

Etincelant depuis le début de saison avec le Stade de Reims, Boulaye Dia a déjà inscrit 8 buts en autant de rencontres de championnat, de quoi le faire remarquer par de nombreux clubs. En fin de contrat en juin 2022, le buteur est une cible de choix quand on sait que Reims souhaite renflouer ses caisses grâce à sa vente. Alors que l'attaquant aurait refusé deux offres venant de l'étranger, l'intérêt de Marseille et de Brighton n'est un secret pour personne. Mais selon une rumeur lancée par le 10 Sport, l'OM ne serait plus le seul club de Ligue 1 intéressé par le joueur de 24 ans. Et quand on dit Marseille dans un dossier, on pense à qui ? Lyon évidemment.

Alors que l'OL pourrait perdre Memphis Depay lors du prochain mercato, les dirigeants lyonnais auraient coché le nom de Boulaye Dia dans leur short-liste. À un poste où Karl Toko-Ekambi peine à donner pleinement satisfaction du côté du Rhône, beaucoup de monde verraient d'un très bon oeil l'arrivée de l'attaquant. Un duel olympique entre Marseille et Lyon pourrait donc animer le prochain mercato, et la qualification en Ligue des Champions devrait être un élément déterminant pour tenter de convaincre le joueur de Reims. Reste désormais à savoir si le néo-international sénégalais optera pour rejoindre un gros club de Ligue 1, où s'il cédera aux sirènes de la Premier League. Même s'il est évident qu'un club comme Brighton peut paraître moins attractif que l'OL ou l'OM, la puissance économique des clubs anglais est une donnée à prendre en compte dans ce dossier.